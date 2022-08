Nuoto | Europei | modificato ancora il programma in acque libere | salta il team event

(Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. - (Adnkronos) - Nuova modifica aldelle gare diindeglidi Roma. A causa del maltempo su Ostia, domani non ci sarà alcuna gara. Uno slittamento che porterà all'annullamento del, inizialmente previsto domenica. Sabato 20 sono inle 5 km sia per gli uomini che per le donne alle ore 10 e alle 14 le 25 km, mentre domenica alle 10 entrambe le gare sui 10 km.

- 19 ori, altrettanti argenti e 14 bronzi fino a ieri sera, è il dominio totaleMEDAGLIEREROMA 2022: ATTESA PER LE FINALI DEI TUFFI L'Italia sogna altre da aggiungere al medagliere degli2022 : a Roma infatti sono in programma i tuffi, e alle ore 15:30 ... Calendario Europei Nuoto, Atletica 18 agosto: orari di tutti gli sport, programma, tv, streaming, italiani in gara Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – Nuova modifica al programma delle gare di nuoto in acque libere degli europei di Roma. A causa del maltempo su Ostia, domani non ci sarà alcuna gara. Uno slittamento che ...