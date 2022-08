Nadal, rientro amaro: eliminato dal n.152 del mondo dopo sei settimane di assenza (Di giovedì 18 agosto 2022) Rafael Nadal ha perso all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati contro il numero 152 del mondo, il croato Borna Coric, con il punteggio di 7 - 6 (11/9), 4 - 6, 6 - 3. Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Rafaelha perso all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati contro il numero 152 del, il croato Borna Coric, con il punteggio di 7 - 6 (11/9), 4 - 6, 6 - 3.

oktennis : Rientro amaro per Rafa #Nadal ???? sconfitto in tre set da Borna #Coric ???? all’esordio a #Cincinnati. - sportli26181512 : ATP Cincinnati, Nadal fuori al 2° turno: sconfitto da Coric, n° 152 del mondo: Il campione spagnolo, al rientro a C… - isa_0600 : Non la Juve che oggi vorrà rovinarmi il rientro di Nadal - g_zoidberg : #ATPCincinnati: #Sinner, dopo un Q, becca subito #CarrenoBusta per una rivincita su una superficie più veloce e con… - Tennis_Ita : Rafael Nadal pronto al rientro: 'Felice di giocare a Cincinnati' -