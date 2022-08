MERAVIGLIOSA CREATURA! Gianmarco Tamberi vola sull’oro | immenso campione d’Europa dopo 6 anni!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 agosto 2022) Un angelo. Un umano alato. Ermes del messaggio sacro di Nike. Gimbissimo.si è laureatonel salto in alto, lo ha fatto in maniera imperiale a Monaco, lo ha fatto daOlimpico, lo ha fattoil quarto posto ai Mondiali (con 2.33 metri) eaver superato un grosso fastidio alla gamba di stacco e l’affatticamento conseguente a una positività al Covid-19 rilevata al rientro da Eugene. Un fenomeno assoluto, un patrimonio dello sport italiano, un diamante grezzo dell’atletica tricolore. Dodici mesi fa trionfò a Tokyo a pari merito con il qatarino Mutaz Essa Barshim, oggi ha sbaragliato la concorrenza con una facilità imbarazzante, trionfando come due giorni fa aveva fatto il suo fratello di oro Marcell Jacobs. Affamato. ...