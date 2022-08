Maltempo | pietre e calcinacci si staccano dal campanile di Piazza San Marco a Venezia | video

Leggi su panorama

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ilha fatto danni in tutto il centro nord. Dalla Liguria al Veneto temporali, tempeste, trombe d'aria, grandinate e venti fino a 140km/h hanno provocato danni e disagi.Questoè stato girato inSana Veneiza e mostra il momento in cui nel pieno della tempesta dal celebredellasono cadute. Non ci sono stati per fortuna feriti. I VVFF stanno cercando di capire da dove si siano staccati i frammenti di pietra.