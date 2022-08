Madame nella bufera, i fan denunciano: "Ti devi vergognare, non ci guardi in faccia" (Di giovedì 18 agosto 2022) Madame è la giovane cantante che ha scelto un nome da signora per muovere i primi passi nel mondo della musica. Meno signorile è certamente il suo atteggiamento con i fan grazie ai quali continua a essere sotto le luci della ribalta. Ecco cosa è successo a chi ha provato ad avvicinarla. Madame è una delle cantanti più amate dai giovani. Nel corso dell'ultimo paio d'anni, però, Francesca Calearo - questo il suo vero nome - è diventata nota anche al pubblico di chi segue l'evento annuale sulla canzone italiana, il Festival di Sanremo. La cantante si è qualificata ottava proprio all'ultima edizione, vincendo il premio Miglior Testo Sergio Bardotti con la sua "Voce". La giovane donna non disdegna la partecipazione al mondo della televisione. Infatti, è stata ospite di una serata speciale di X Factor e ha partecipato in veste di conduttrice occasionale a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022)è la giovane cantante che ha scelto un nome da signora per muovere i primi passi nel mondo della musica. Meno signorile è certamente il suo atteggiamento con i fan grazie ai quali continua a essere sotto le luci della ribalta. Ecco cosa è successo a chi ha provato ad avvicinarla.è una delle cantanti più amate dai giovani. Nel corso dell'ultimo paio d'anni, però, Francesca Calearo - questo il suo vero nome - è diventata nota anche al pubblico di chi segue l'evento annuale sulla canzone italiana, il Festival di Sanremo. La cantante si è qualificata ottava proprio all'ultima edizione, vincendo il premio Miglior Testo Sergio Bardotti con la sua "Voce". La giovane donna non disdegna la partecipazione al mondo della televisione. Infatti, è stata ospite di una serata speciale di X Factor e ha partecipato in veste di conduttrice occasionale a ...

colomboclerici : @Buttial59 @Scichenz Anch'io cerco di ragionare in positivo. E per questo mi batto. Ma ciò che mi disturba è che ne… - Sebasti05711568 : @ARGraz @MadameA02 Io vorrei sapere chi è dove sono. O meglio, dove sono lo so, nella testa di madame, li vede e li sente solo lei. - LUCABRAMBILLA24 : @tanigraziella @Maurofabio31 Madame ???? abbraccione noi abbiamo più cuore di loro e nella disgrazia occorre essere… - Annacameback : @robertodp1958 I Pooh. Avevo due anni. Il primo concerto Renato zero, ero piccola ma ballavo e cantavo su madame co… - elo_madame : RT @RoccoTodero: Allarme son fascisti! Dissero quello che utilizzarono i droni per fare la caccia a un individuo isolato e disperso nella s… -