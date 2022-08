“Lui? Dovete sapere…”. UeD, Giovanna Abate umilia l’ex tronista: parole durissime dopo 2 anni (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanna Abate spara a zero su un tronista di Uomini e Donne. Giovanna Abate si è fatta conoscere a Uomini e Donne. Prima corteggiatrice, poi tronista in entrambi i casi ha avuto poca fortuna. Si pensava che con la scelta di Sammy Hassan avesse trovato la felicità e l’amore ma non è stato così. I due si sono lasciati a metà dell’estate 2020 dopo una sequela di ostacoli non superati. Infatti, fuori dallo spazio televisivo le liti tra loro sarebbero state all’ordine del giorno, a quanto pare per la mancanza di fiducia alla base della loro love story. Ma il nome di Giovanna, nonostante sia passato molto tempo dalla sua esperienza a UeD, è spesso presente sulle cronache rosa. Ultimamente per esempio è stato accostato a Akash Kumar, il modello e ormai ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022)spara a zero su undi Uomini e Donne.si è fatta conoscere a Uomini e Donne. Prima corteggiatrice, poiin entrambi i casi ha avuto poca fortuna. Si pensava che con la scelta di Sammy Hassan avesse trovato la felicità e l’amore ma non è stato così. I due si sono lasciati a metà dell’estate 2020una sequela di ostacoli non superati. Infatti, fuori dallo spazio televisivo le liti tra loro sarebbero state all’ordine del giorno, a quanto pare per la mancanza di fiducia alla base della loro love story. Ma il nome di, nonostante sia passato molto tempo dalla sua esperienza a UeD, è spesso presente sulle cronache rosa. Ultimamente per esempio è stato accostato a Akash Kumar, il modello e ormai ex ...

Beppe76497565 : RT @paola1111000: Dovete finire malissimo. Criminali Gli avete distrutto il sistema immunitario Lui non ha potuto scegliere - 63jocker : RT @paola1111000: Dovete finire malissimo. Criminali Gli avete distrutto il sistema immunitario Lui non ha potuto scegliere - marielSiviglia : RT @paola1111000: Dovete finire malissimo. Criminali Gli avete distrutto il sistema immunitario Lui non ha potuto scegliere - FirenyiG : RT @paola1111000: Dovete finire malissimo. Criminali Gli avete distrutto il sistema immunitario Lui non ha potuto scegliere - marina82854013 : RT @SalazarYulia: “Dovete finire malissimo. Criminali Gli avete distrutto il sistema immunitario Lui non ha potuto scegliere.” Cit: @pao… -