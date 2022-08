LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Bartolini show al corpo libero, è primo! Levantesi 2° alle parallele (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 L’Italia chiude la gara a squadre con 248.494 punti. IN FINALEEEEEEEEE! 19.59 L’ITALIA CONQUISTA DUE FINALI DI SPECIALITA’: Nicola Bartolini è primo al corpo libero, Matteo Levantesi secondo alle parallele pari. Li rivedremo domenica a caccia delle medaglie. 19.55 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! NICOLA Bartolini AL COMANDO! 14.500 (5.9 al corpo libero). DAVANTI A TUTTI. FINALEEEEEEEEE. L’ungherese Meszaros vanta 14.500, ma con un decimo in più nel D Score. L’ucraino Illia Kovtun è terzo con 14.666. 19.55 Attesa infinita per il punteggio di Bartolini. Qualche sbavatura c’è stata, ma è un esercizio degno della finale. 19.52 ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 L’Italia chiude la gara a squadre con 248.494 punti. IN FINALEEEEEEEEE! 19.59 L’ITALIA CONQUISTA DUE FINALI DI SPECIALITA’: Nicolaè primo al, Matteosecondoparle pari. Li rivedremo domenica a caccia delle medaglie. 19.55 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! NICOLAAL COMANDO! 14.500 (5.9 al). DAVANTI A TUTTI. FINALEEEEEEEEE. L’ungherese Meszaros vanta 14.500, ma con un decimo in più nel D Score. L’ucraino Illia Kovtun è terzo con 14.666. 19.55 Attesa infinita per il punteggio di. Qualche sbavatura c’è stata, ma è un esercizio degno della finale. 19.52 ...

zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 18 agosto in DIRETTA: tocca a Tamberi e Tortu! Levantesi super nella ginnastica! -… - pep192 : @Nicola89144151 Trovato, la Ginnastica Artistica si può vedere in streaming su - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? European Championships da Monaco 09h15 Beach volley, Arrampicata, Ginnastica artistica, Ten… - michiamanolessi : Io dopo le gare di ginnastica artistica 8 anni fa... Io dopo i miei live oggi... - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 14 agosto in DIRETTA: ORO 4×100 sl bronzo Pizzini argento Scalia! 3 argenti dalla ginnas… -