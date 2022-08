LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Martina Merlo sfortunata nei 3000 siepi, cade ed è fuori (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 9:42 Si spezza in due il gruppo delle partecipanti, Dalla Montà si trova nel secondo ed è dunque staccata. 9:41 Primi mille metri raggiunti, Dalla Montà tiene abbastanza a fatica mentre si allunga il gruppo. 9:40 Dopo i primi due minuti Dalla Montà nella zona verso la coda del gruppo, guidato dalla tedesca Meyer. 9:38 Comincia anche la complicata batteria di Dalla Montà nei 300 siepi donne. 9:36 Buono il 5.90 di Gerevini! La porta al terzo posto nel gruppo A, complessivamente 7° considerando anche l’altra pedana. 9:34 Tra poco Laura Dalla Montà nell’altra batteria dei 3000 siepi donne, ma c’è in corso anche il lungo ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDI9:42 Si spezza in due il gruppo delle partecipanti, Dalla Montà si trova nel secondo ed è dunque staccata. 9:41 Primi mille metri raggiunti, Dalla Montà tiene abbastanza a fatica mentre si allunga il gruppo. 9:40 Dopo i primi due minuti Dalla Montà nella zona verso la coda del gruppo, guidato dalla tedesca Meyer. 9:38 Comincia anche la complicata batteria di Dalla Montà nei 300donne. 9:36 Buono il 5.90 di Gerevini! La porta al terzo posto nel gruppo A, complessivamente 7° considerando anche l’altra pedana. 9:34 Tra poco Laura Dalla Montà nell’altra batteria deidonne, ma c’è in corso anche il lungo ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: comincia la quarta giornata in serata Tamberi Tortu e Iapichino - #Atletica… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? European Championships da Monaco 09h15 Beach volley, Arrampicata, Ginnastica artistica, Ten… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Al via la quarta giornata degli Europei di atletica a Monaco. All'Olympiastadion questa sera Gianmar… - infoitsport : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi cerca la magia, Larissa Iapichino mina vagante - infoitsport : LIVE - ATLETICA, Europei Monaco 2022: finali giovedì 18 agosto con Tamberi IN DIRETTA -