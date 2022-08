Juventus, si lavora sulla fase difensiva contro la Sampdoria (Di giovedì 18 agosto 2022) In vista della sfida contro la Sampdoria, la Juventus si sta allenando a pieno regime, cercando di migliorare la fase difensiva La Juventus si prepara in vista della sfida di Marassi contro la Sampdoria. Secondo quanto risulta dal JTC, i bianconeri si sono allenati parecchio sia sulla fase difensiva che sulla fase avanzata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) In vista della sfidala, lasi sta allenando a pieno regime, cercando di migliorare laLasi prepara in vista della sfida di Marassila. Secondo quanto risulta dal JTC, i bianconeri si sono allenati parecchio siacheavanzata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

