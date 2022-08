Incendio Pantelleria | la procura apre inchiesta

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ladi Marsala ha aperto un’sull’che ha devastato ettari di vegetazione a. Due i punti di innesco a 400 metri l’uno dall’altro. I rilievi fotogrammetrici saranno utili a capire da dove è partito l’e da come può essersi diffuso in base al forte vento di scirocco che soffia da ieri sull’isola. “Uncolposo, causato dall’incuria umana non sarebbe da considerare meno grave di uno doloso”, commenta iltore di Marsala, Piscitello L'articolo proviene da Italia Sera.