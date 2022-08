Hunger Games, Viola Davis sarà la villain nel prequel (Di giovedì 18 agosto 2022) Nuova aggiunta nel cast dell’attesissimo prequel di Hunger Games: si tratta dell’attrice Premio Oscar Viola Davis. Quest’ultima si aggiunge ai già confermati Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer, Peter Dinklage, Jason Schwartzman e Josh Andrés Rivera. Ecco cosa aspettarsi dalla pellicola. Dopo il successo della saga originaria, l’universo narrativo di Hunger Games si estende nuovamente grazie alla realizzazione del prequel, basato sul romanzo di Suzanne Collins uscito nel 2020. Da tempo è stata ufficializzata, infatti, la trasposizione cinematografica di Ballata dell’Usignolo e del Serpente, incentrata su un giovane Coriolanus Snow, anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem. Dopo i nomi già fioccati, un nuovo volto si unisce ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 agosto 2022) Nuova aggiunta nel cast dell’attesissimodi: si tratta dell’attrice Premio Oscar. Quest’ultima si aggiunge ai già confermati Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer, Peter Dinklage, Jason Schwartzman e Josh Andrés Rivera. Ecco cosa aspettarsi dalla pellicola. Dopo il successo della saga originaria, l’universo narrativo disi estende nuovamente grazie alla realizzazione del, basato sul romanzo di Suzanne Collins uscito nel 2020. Da tempo è stata ufficializzata, infatti, la trasposizione cinematografica di Ballata dell’Usignolo e del Serpente, incentrata su un giovane Coriolanus Snow, anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem. Dopo i nomi già fioccati, un nuovo volto si unisce ...

