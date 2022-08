Guenda Goria, ennesimo NO | La mamma è preoccupata: “Io prendo tutto per gioco ma lei…” (Di giovedì 18 agosto 2022) È un momento davvero tremendo quello che sta vivendo Guenda Goria. Dopo i problemi di salute, un’altra batosta: c’è preoccupazione Guenda Goria (Youtube)La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta non sta affatto vivendo un periodo facile. Negli ultimi mesi, infatti, ha annunciato di essere stata ricoverata a causa di una gravidanza extrauterina, che l’ha costretta a correre alla clinica Mangiagalli di Milano dove è stata operata d’urgenza. Dopo il delicatissimo intervento e il conseguente periodo di convalescenza, Guenda Goria si sta godendo l’estate cercando un po’ di serenità. Nelle ultime ore, però, un’altra batosta: il secco e deciso no è arrivato come un macigno e, per lei, non è la prima volta. La madre Maria Teresa Ruta è ... Leggi su specialmag (Di giovedì 18 agosto 2022) È un momento davvero tremendo quello che sta vivendo. Dopo i problemi di salute, un’altra batosta: c’è preoccupazione(Youtube)La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta non sta affatto vivendo un periodo facile. Negli ultimi mesi, infatti, ha annunciato di essere stata ricoverata a causa di una gravidanza extrauterina, che l’ha costretta a correre alla clinica Mangiagalli di Milano dove è stata operata d’urgenza. Dopo il delicatissimo intervento e il conseguente periodo di convalescenza,si sta godendo l’estate cercando un po’ di serenità. Nelle ultime ore, però, un’altra batosta: il secco e deciso no è arrivato come un macigno e, per lei, non è la prima volta. La madre Maria Teresa Ruta è ...

AngoloDV : Guenda Goria, la reunion: ecco dove e con chi era l'ex gieffina #guendagoria #angolodellenotizie #jeru #jessvip… - 361_magazine : - mariahshoney_ : Si torna sempre dove si è stati bene guenda_goria - la diversità non esiste - MediasetTgcom24 : Guenda Goria si gode le vacanze in amore e libertà dopo la paura #guendagoria - mondosanita : La copertina del primo numero di Si salute e Innovazione è dedicata a @MariaTeresaR99 e Guenda Goria Correte in ed… -