Ginnastica artistica, l'Italia strabilia agli Europei: azzurri quarti, Bartolini e Levantesi in finale tra libero e parallele (Di giovedì 18 agosto 2022) l'Italia ha mostrato i muscoli nelle qualificazioni degli Europei di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale non era tra le più attese viste le assenze di diversi nomi di lusso come Marco Lodadio, Salvatore Maresca, Carlo Macchini, Thomas Grasso, Ludovico Edalli, Nicolò Mozzato, ma gli azzurri scesi in pedana a Monaco si sono semplicemente superati nel turno preliminare, concludendo con un eccezionale quarto posto di squadra. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro hanno totalizzato 248.494 punti, staccando così il biglietto per la finale del team event che andrà in scena sabato pomeriggio. I nostri portacolori hanno chiuso soltanto alle spalle di Gran Bretagna (255.827), Turchia (252.862) e Spagna (252.129), prendendosi lo sfizio di fare meglio di compagini sulla carta più accreditate ...

