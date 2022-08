Elezioni | Carfagna | “Programma alleanza Azione-Iv serio e realizzabile”

(Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA – “Sono orgogliosa di sedere qui con tanti colleghi che non si sono limitati a promettere cose ma hanno costruito cose”. Lo ha detto la ministra per il Sud, Mara, nel corso della presentodierna al Senato dell’elettorale frae Italia Viva. “Presentiamo – ha rivendicato l’ex esponente di Forza Italia – un, concreto, fattibile,. Unnel solco dell’agenda Draghi che ha avviato la ricostruzione del Paese”. L'articolo L'Opinionista.

Il Sannio Quotidiano

Italia Viva ha presentato quest'oggi il programma del terzo polo in vista delle prossime... Insieme a lei hanno preso parte alla conferenza anche Mara, Maria Stella Gelmini e la ...Carlo Calenda ha presentato il programma del Terzo Polo in vista delle prossimepolitiche: riduzione dell'Irpef, salario minimo e il nucleare Il leader di Azione , Carlo ...di Marae ... Elezioni: Carfagna, 'rido quando destra dice che vuol risollevare l'Italia'