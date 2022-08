(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilirrompe nella campagna elettorale per lepolitichein Italia del 25 settembre e scatena lotra Pd e. Ad accendere la miccia l’annuncio del Partito democratico della candidatura di Andrea Crisanti, pesantemente criticata in particolare dal centro destra. “Il viro-star oggi dice: ‘sono iscritto al PD da sei anni’, fino a ieri era un virologo, uno scienziato, un super tecnico al di sopra delle parti. Fra lui e Speranza, adesso si capiscono tante cose…”, scriveva Matteo Salvini. Oggi la dura replica del virologo che attacca: “Salvini? Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime dial posto di 140mila”. Losi sposta sui social quando interviene direttamente il segretario del Pd Enrico ...

petergomezblog : Elezioni, la diretta – Berluscon: “Assoluzioni siano inappellabili”. Ma la norma, approvata da un suo governo, è gi… - Mov5Stelle : Alle 22.00 di oggi 16 agosto 2022 si sono concluse le operazioni di votazione degli iscritti delle proposte di auto… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - vivereitalia : Elezioni 2022, scontro Pd-Lega sul Covid - SLN_Magazine : Elezioni 2022, Crisanti: 'Non penso al posto di ministro ma a vincere seggio'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

PMI.it

Motivo per cui aprono le porte ad un'alleanza futura: 'Convergenze possibili con il M5S verranno valutate dopo lein Parlamento'. I candidati principali, o 'front runner' come li chiama ...... con Milano, il leader di Forza Italia è più legato, ma rappresentano soprattutto i due collegi nei quali Berlusconi sarà candidato al Senato per le prossimepolitiche. Il match del Maradona ... Elezioni 2022: i temi chiave dei programmi elettorali ROMA (ITALPRESS) - 'La politica vissuta con spirito di servizio è un modo per mettersi a disposizione del Paese, e in questo ritengo che ...Elezioni Politiche 2022, Matteo Salvini, Matteo Renzi e Carlo Calenda contro Enrico Letta. Duro scontro sui virologi candidati e sul Covid. Le loro parole.