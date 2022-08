Davide, in fin di vita per uno sguardo. Sua madre è un giudice: “Chi l’ha ridotto così deve marcire in galera” dice (Di giovedì 18 agosto 2022) Davide è stato ridotto in fin di vita mentre era in vacanza a Crotone. Ora è in rianimazione e lotta tra la vita e la morte Forse uno sguardo di troppo, una parola fuori posto, nulla comunque di così grave che possa giustificare l’infame gesto che ha subito Davide Ferrerio, il ragazzo 20ene, tifoso del Bologna, che è stato pestato a sangue mentre era in vacanza a Crotone. FacebookAd oggi non sono ancora ben chiare le dinamiche che hanno portato al violento pestaggio avvenuto a Crotone nei confronti di Davide, per mano di un altro ragazzo: Nicolò Passalacqua, 21 anni. Ora Davide è in un letto di rianimazione che lotta tra la vita e la morte, mentre sua madre chiede giustizia e una ... Leggi su formatonews (Di giovedì 18 agosto 2022)è statoin fin dimentre era in vacanza a Crotone. Ora è in rianimazione e lotta tra lae la morte Forse unodi troppo, una parola fuori posto, nulla comunque digrave che possa giustificare l’infame gesto che ha subitoFerrerio, il ragazzo 20ene, tifoso del Bologna, che è stato pestato a sangue mentre era in vacanza a Crotone. FacebookAd oggi non sono ancora ben chiare le dinamiche che hanno portato al violento pestaggio avvenuto a Crotone nei confronti di, per mano di un altro ragazzo: Nicolò Passalacqua, 21 anni. Oraè in un letto di rianimazione che lotta tra lae la morte, mentre suachiede giustizia e una ...

