Crosetto: «Giorgia sarà il prossimo premier. Al “mostro fascista” non crede neanche Berizzi» (Di giovedì 18 agosto 2022) «Il prossimo premier sarà una donna, e si chiama Giorgia Meloni: nessuno di noi, che ha seguito questo percorso con lei, accetterebbe veti. Se chiedesse a me di fare il premier? La convincerei che è lei la soluzione migliore»: così Guido Crosetto, Fondatore di Fratelli d’Italia, in una intervista a Luca Telese per il settimanale The Post Internazionale – Tpi. Perché sarà la più votata dagli italiani? «Perché ha le caratteristiche uniche che servono per guidare l’Italia in questa fase storica», aggiunge il cofondatore di FdI. «Il coraggio. E il lavoro durissimo che ha fatto su se stessa. Quotidiano, costante. E poi ha curiosità, studio indefesso, serietà, rigore. Non è “comprabile’, né ricattabile. Da nessuno». LEGGI ANCHE Meloni: «Dieci anni di governi di sinistra ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) «Iluna donna, e si chiamaMeloni: nessuno di noi, che ha seguito questo percorso con lei, accetterebbe veti. Se chiedesse a me di fare il? La convincerei che è lei la soluzione migliore»: così Guido, Fondatore di Fratelli d’Italia, in una intervista a Luca Telese per il settimanale The Post Internazionale – Tpi. Perchéla più votata dagli italiani? «Perché ha le caratteristiche uniche che servono per guidare l’Italia in questa fase storica», aggiunge il cofondatore di FdI. «Il coraggio. E il lavoro durissimo che ha fatto su se stessa. Quotidiano, costante. E poi ha curiosità, studio indefesso, serietà, rigore. Non è “comprabile’, né ricattabile. Da nessuno». LEGGI ANCHE Meloni: «Dieci anni di governi di sinistra ...

