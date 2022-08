Calatrava e la chiesa di San Gennaro a Capodimonte

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Promosso l'intervento decorativo di Santiagonelladi San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte: "Il suo elegante disegno sugli apparati decorativi non entra in contrasto con l'...Promosso l'intervento decorativo di Santiagonelladi San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte: "Il suo elegante disegno sugli apparati decorativi non entra in contrasto con l'... Weekend con ingresso gratuito domenica 7 agosto 2022 L'architetto Santiago Calatrava ha curato un intervento importante all'interno della chiesa di San Gennaro a Capodimonte, che dal 2021 è riaperta al culto ...