Atletica, Sveva Gerevini: “Finalmente sono riuscita ad andare oltre quota 6000 punti” (Di giovedì 18 agosto 2022) In chiusura della quarta giornata di finali degli Europei di Atletica leggera viene assegnato il titolo dell’eptathlon, dove chiude all’undicesimo posto Sveva Gerevini, che può essere felice per aver migliorato il primato personale, superando quota 6000, portandolo a 6028. Al termine delle sette prove questo il suo commento al sito federale: “Peccato non essere riuscita a scalare qualche posizione per pochi punti, ma la cosa più importante è essere riuscita Finalmente ad andare oltre quota 6000 punti, migliorando il mio record“. Atletica, Europei 2022: Tamberi padrone, Arese e Iapichino ai piedi del podio, Vuleta e Klosterhalfen ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) In chiusura della quarta giornata di finali degli Europei dileggera viene assegnato il titolo dell’eptathlon, dove chiude all’undicesimo posto, che può essere felice per aver migliorato il primato personale, superando, portandolo a 6028. Al termine delle sette prove questo il suo commento al sito federale: “Peccato non esserea scalare qualche posizione per pochi, ma la cosa più importante è esseread, migliorando il mio record“., Europei 2022: Tamberi padrone, Arese e Iapichino ai piedi del podio, Vuleta e Klosterhalfen ...

peppinoprisco22 : Bravissimo #Tamberi per l'oro europeo, bravissima Sveva #Gerevini per l'ottima conclusione del #eptathlon con il pr… - Florian_Vienna : RT @News24_it: LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: tocca agli azzurri dei 400 ostacoli e Sveva Gerevini nel lancio del giavellotto dell… - infoitsport : Atletica, Europei 2022: Sveva Gerevini risale al 12° posto nell'eptathlon - zazoomblog : Atletica Europei 2022: Sveva Gerevini risale al 12° posto nell’eptathlon. Thiam a un passo dal titolo - #Atletica… - News24_it : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: tocca agli azzurri dei 400 ostacoli e Sveva Gerevini nel lancio del giavell… -