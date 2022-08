AEW | Kenny Omega è tornato! L’Elite supera il turno nel torneo Trios

(Di giovedì 18 agosto 2022) L’attesa è terminata: nella puntata di Dynamite di ieri sera,si è riaffacciato su un ring AEW supportando i suoi amici, gli Young Bucks, nel primodelper il titolo. I tre hanno sconfitto La Faccion Ingobernable (Andrade, Rush, Dragon Lee) e si sono garantiti uno spot per le semifinali dopo un buon match. Grande riscontro del pubblico al ritorno dell’ex campione del mondo, accompagnato ancora una volta da Don Callis e Michael Nakazawa. Il ritorno diis BACK. #AEWDynamite is LIVE on TBS right now! pic.twitter.com/Yt3Q3krcpg— All Elite Wrestling (@AEW) August 18, 2022 Fasi finali del matchand the Young Bucks have ...

Kenny Omega è tornato a AEW Dynamite L'attesa è terminata: nella puntata di Dynamite di ieri sera, Kenny Omega si è riaffacciato su un ring AEW supportando i suoi amici, gli Young Bucks, nel primo turno del torneo per il titolo Trios. I ...It was Kenny's first AEW appearance since taking time off to heal multiple ailments in November 2021. He stayed active after the broadcast had finished, too, as the reformed Elite ...