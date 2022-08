AEW | CM Punk è andato fuori copione a Dynamite e avrebbe minacciato di lasciare la compagnia

(Di giovedì 18 agosto 2022) CMha sfidato Hangman Page a una rivincita nella puntata del 17 agosto di AEW, ma secondo Wrestling Observer non era previsto che lo facesse. Una notizia che Fightful ha confermato in queste ore. A Fightful è stato detto da diversi membri della AEW che ritenevano che la situazione che si era creata nella puntata didel 17 agosto fosse “ingiusta” nei confronti di Hangman Page se non ne fosse stato a conoscenza. Una fonte ha detto: “Anche se ne fosse stato consapevole, cosafatto? Si sarebbe lanciato verso il ring scavalcando Tony? Interrompere un promo a cui sapeva di non dover partecipare? Non c’era modo che Hangman potesse ‘vincere’ in quella situazione”. Pare che Adam Page fosse presente nell’edificio, ma non sembra che abbia reagito in modo particolare. Chi ha parlato con ...

