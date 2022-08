Venezia, sci d'acqua "a motore" sul Canal Grande: il video è virale. Brugnaro: "Due imbecilli" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sci d’acqua "a motore" sul Canal Grande di Venezia , da parte di due giovani non identificati che si sono guadagnati stamani l’attenzione di cittadini e turisti, incuriositi e anche indignati per le... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sci d’"a" suldi, da parte di due giovani non identificati che si sono guadagnati stamani l’attenzione di cittadini e turisti, incuriositi e anche indignati per le...

Agenzia_Ansa : Venezia, sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande: il video è virale. Il sindaco Luigi Brugnaro sui social: 'Due imbe… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Venezia, sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande: il video è virale. Il sindaco Luigi Brugnaro sui social: 'Due imbecilli,… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Venezia, sci d'acqua 'a motore' in Canal Grande: il video è virale. Il sindaco Luigi Brugnaro sui social: 'Due imbecilli,… - MarcoBoscarolo3 : RT @Corriere: Fanno sci d’acqua nel Canal Grande. Il sindaco: «Due imbecilli, offro una cena a chi li segnala» - graziosi0 : RT @Corriere: Fanno sci d’acqua nel Canal Grande. Il sindaco: «Due imbecilli, offro una cena a chi li segnala» -