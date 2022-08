tempoweb : 'Torni il #poliziotto di #quartiere'. La ricetta di #Berlusconi sulla #sicurezza #17agosto #iltempoquotidiano… -

Dire

"Mi dispiace per quella donna, ma per me il fatto che Occhipintiin carcere è una bella ... Ora l'exbolognese è indagato dal 28 marzo scorso per i reati di maltrattamento e tornerà in ...'Ildi turno, con non poca fatica, riusciva nell'intento di separare i due gruppi che ...immediato affinché il penitenziario ripristini un clima equilibrato e ove la sicurezzaad ... Bagaglia (Avsi): "In Sierra Leone alta tensione tra cittadini e polizia" È convinto che «non basta la vittoria del centrodestra» perché «serve un’affermazione di Forza Italia». In altri termini, per Silvio Berlusconi, «quanto più forti saremo, tanto più i nostri contenuti, ..."La sicurezza dei cittadini è il primo compito di uno stato liberale. Oggi in Italia vi sono molte carenze, nonostante l'ottimo lavoro di polizia, carabinieri e guardia di finanza". Silvio Berlusconi ...