Spalletti su Totti e Icardi | “Non è colpa mia | ho fatto cose uniche per loro”

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ospite dell’ultima puntata di Linea Diletta su DAZN, Lucianoha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, chiarendo la situazione riguardo i suoi presunti litigi con Francesco, Mauroe Lorenzo Insigne. “Perhoche per altri calciatori non avrei. Mi disturba che dicano che li ho fatti smettere. Chi era presente sa tutto il bene che gli ho voluto”. Con queste parole l’attuale allenatore del Napoli è tornato sui tre casi che negli anni gli sono stati più contestati dai propri tifosi.Intervista Linea Diletta Il più noto tra questi è sicuramente il diverbio avuto alla sua seconda esperienza con la Roma con l’eterno capitano, nel quale è stato più ...

News24_it : Spalletti: 'Volevo trattenere Insigne a tutti i costi, Koulibaly uomo vero. Sul rapporto con ADL, Totti e Di Lorenz… - infoitsport : La verità di Spalletti: “Non ho fatto smettere io Totti” - infoitsport : Napoli, Spalletti: 'Totti? Tutti sapevano che sarei andato via, potevano farlo continuare...' » LaRoma24 - infoitsport : Spalletti: 'Volevo trattenere Insigne a tutti i costi, Koulibaly uomo vero. Sul rapporto con ADL, Totti e Di Lorenz… - infoitsport : Spalletti: «Non è vero che Totti ha smesso di giocare a causa mia» -

Siamo la Roma

... non mi avrebbero seguito" Mg Genova 02/05/2016 - campionato di calcio serie A / Genoa - Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Luciano- Francesco. Un ...... se non avessi fatto la scelta giusta e un torto a uno comesarebbe stato impossibile ... Suallenatore: i dettagli fanno la differenza, io mi alzo la mattina facendo di tutto per far ... Spalletti: "Per Totti ho fatto cose che non avrei mai fatto con altri giocatori" Queste le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN, durante una lunga intervista concessa a Diletta Leotta. “Quando si va mettere mano in maniera così drastica, c’è bisogno di tempo, bisogna f ...Le parole dell’ex tecnico giallorosso Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista a Linea Diletta, programma di Dazn condotto da Diletta Leotta. Tra i tanti temi trattati si è parlato del tema capit ...