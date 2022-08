Serie A, i top della giornata 1 scelti da voi: Vlahovic batte Kvara (Di mercoledì 17 agosto 2022) È ripartito il campionato e con esso il Fantacalcio, le pagelle, la ricerca dei migliori ruolo per ruolo. Al primo turno trionfano rispettivamente Perin, Dumfries, Lobotka e Vlahovic. In questa stagione stiamo realizzando una novità, sceglierete voi i migliori reparto per reparto, faremo una classifica generale premiando poi i vincitori a fine stagione. Hanno votato 7926 utenti, li Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 agosto 2022) È ripartito il campionato e con esso il Fantacalcio, le pagelle, la ricerca dei migliori ruolo per ruolo. Al primo turno trionfano rispettivamente Perin, Dumfries, Lobotka e. In questa stagione stiamo realizzando una novità, sceglierete voi i migliori reparto per reparto, faremo una classifica generale premiando poi i vincitori a fine stagione. Hanno votato 7926 utenti, li Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

