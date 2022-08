Sanremo 2023, i primi nomi dei cantanti in gara (Di mercoledì 17 agosto 2022) A Sanremo mancano ancora tanti mesi ma già circolano le anticipazioni sui nomi dei cantanti in gara e ospiti speciali. "Chi" svela che sul palco dell'Ariston saliranno Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e Al Bano. Ma non solo. Anche Fedez sarà presente al Festival anche se non in gara. Il rapper sarà sul palco dell'Ariston come special guest. Ciò che è certo è che, quasi sicuramente, vedremo marito e moglie, ovvero Fedez e Chiara, insieme visto che la Ferragni sarà una delle co-conduttrici di Sanremo. L'altra unica certezza riguarda la presenza di Gianni Morandi che sarà accanto a Amadeus come co-conduttore in tutte e cinque le serate. Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Amancano ancora tanti mesi ma già circolano le anticipazioni suideiine ospiti speciali. "Chi" svela che sul palco dell'Ariston saliranno Annalisa, Tananai, Rocco Hunt e Al Bano. Ma non solo. Anche Fedez sarà presente al Festival anche se non in. Il rapper sarà sul palco dell'Ariston come special guest. Ciò che è certo è che, quasi sicuramente, vedremo marito e moglie, ovvero Fedez e Chiara, insieme visto che la Ferragni sarà una delle co-conduttrici di. L'altra unica certezza riguarda la presenza di Gianni Morandi che sarà accanto a Amadeus come co-conduttore in tutte e cinque le serate.

