'Ragazzi sono stanca, torno a casa': così Alice si è salvata dalla strage in cui sono morti i suoi quattro amici (Di mercoledì 17 agosto 2022) La stanchezza e l'ora tarda le hanno salvato la vita. Alice poteva essere a bordo dell'auto insieme ai suoi amici, che nella notte di sabato scorso sono morti a Godega di Sant'Urbano (Treviso). ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 agosto 2022) La stanchezza e l'ora tarda le hanno salvato la vita.poteva essere a bordo dell'auto insieme ai, che nella notte di sabato scorsoa Godega di Sant'Urbano (Treviso). ...

