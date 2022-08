Pensioni anticipate | ultime | ecco la strada per superare la Riforma Fornero

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, quest’oggi pubblichiamo la seconda parte dell’elaborato del Dott. Claudio Maria Perfetto che sostiene esista il modo per poter iniziare seriamente a parlare didal 2023 eladal 2024 se vi fosse la volontà politica per farlo. Egli analizza nel dettaglio e a livello demografico la situazione italiana ed in seguito propone un modus operandi che permetterebbe, se attuato, dil’empasse odierno. Il Dott. Perfetto spiega: ‘Si tratta di una Proposta diLavoro-a carattere strutturale che tiene conto sia dell’andamento demografico della popolazione italiana che della sostenibilità finanziaria del Sistema Previdenziale (perché si autosostiene)‘. ...

Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, quest'oggi pubblichiamo la seconda parte dell'elaborato del Dott. Claudio Maria Perfetto che sostiene esista il modo per poter iniziare seriamente a ...