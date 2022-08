Nuoto, Simona Quadarella: “Sapevo che sarebbe stato difficile oggi” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Simona Quadarella ha espresso la propria opinione al termine della finale europea dei 400 metri stile libero. L’azzurra ha siglato una bellissima medaglia d’argento chiudendo alle spalle della tedesca Isabel Marie Gose, abile a fermare il cronometro in 4’04?13 contro il 4’04?77 della nostra connazionale. La battaglia si è scatenata nel finale con la 23enne romana che ha tentato di recuperare il margine sulla 20enne nativa di Berlino che ha controllato la competizione sin dai primi metri. Terza piazza conclusiva per l’ungherese Ajna Evelin Késely (4’08?00). La padrona di casa conclude con una nuova medaglia gli europei di Nuoto di Roma 2022 dopo aver primeggiato nei 1500 metri e negli 800 stile libero. La rassegna tricolore regala un nuovo podio per la campionessa italiana che fino all’ultimo ha tentato di ribaltare l’esito ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)ha espresso la propria opinione al termine della finale europea dei 400 metri stile libero. L’azzurra ha siglato una bellissima medaglia d’argento chiudendo alle spalle della tedesca Isabel Marie Gose, abile a fermare il cronometro in 4’04?13 contro il 4’04?77 della nostra connazionale. La battaglia si è scatenata nel finale con la 23enne romana che ha tentato di recuperare il margine sulla 20enne nativa di Berlino che ha controllato la competizione sin dai primi metri. Terza piazza conclusiva per l’ungherese Ajna Evelin Késely (4’08?00). La padrona di casa conclude con una nuova medaglia gli europei didi Roma 2022 dopo aver primeggiato nei 1500 metri e negli 800 stile libero. La rassegna tricolore regala un nuovo podio per la campionessa italiana che fino all’ultimo ha tentato di ribaltare l’esito ...

