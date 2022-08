Nuoto, Europei 2022: Lorenzo Galossi e Gabriele Detti giù dal podio, oro a Lukas Märtens nei 400 sl (Di mercoledì 17 agosto 2022) Benzina finita. Nessuna medaglia per l’Italia nei 400 stile libero maschili, prova inserita nel programma dell’ultima giornata degli Europei 2022 di Nuoto in corsie. Nella piscina del Foro Italico a Roma, Lorenzo Galossi e Gabriele Detti non sono riusciti a esprimere il loro meglio, gravati dalle fatiche di una stagione lunga e dalle gare precedenti di questa rassegna. Da dire che il vincitore, il tedesco Lukas Märtens, non ha certo fatto economia in questi campionati, ma essenzialmente è stato il più forte di questa Finale: un passaggio ai 200 metri di altissimo livello a 1:50.63 e una chiusura a 3:42.50, valsa il nuovo record dei campionati. Una specialità in grande fermento come testimoniato dal resto degli atleti che hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Benzina finita. Nessuna medaglia per l’Italia nei 400 stile libero maschili, prova inserita nel programma dell’ultima giornata deglidiin corsie. Nella piscina del Foro Italico a Roma,non sono riusciti a esprimere il loro meglio, gravati dalle fatiche di una stagione lunga e dalle gare precedenti di questa rassegna. Da dire che il vincitore, il tedesco, non ha certo fatto economia in questi campionati, ma essenzialmente è stato il più forte di questa Finale: un passaggio ai 200 metri di altissimo livello a 1:50.63 e una chiusura a 3:42.50, valsa il nuovo record dei campionati. Una specialità in grande fermento come testimoniato dal resto degli atleti che hanno ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Agenzia_Ansa : Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'argento nei 1500 sl agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 14:39:79… - poliziadistato : Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 ancora medaglie per i nuotatori delle #Fiammeoro #MargheritaPanziera fa i… - Swim4life_it : La lituana ritorna alla vittoria otto anni dopo da Berlino 2014, Castiglioni ai piedi del podio @FINOfficial_… - alexanliberoit : RT @VivoLibera: Ai Campionati Europei di nuoto in corso a Roma sono assenti per ordine di Washington gli atleti russi e bielorussi, quindi… -