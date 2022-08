Massimiliano Gallo in scena ad Amalfi con Resilienza 3.0

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Il grande teatro d’autore è protagonista diSummer Fest.sarà incon “3.0” domenica 21 agosto alle ore 21 in Piazza Municipio ad, nell’ambito del programma di eventi promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Dopo il periodo più strano, problematico, difficile dei nostri tempi, il pubblico rivivrà insieme ai momenti della quarantena: le paure, la noia, l’immobilita?, la voglia di evadere, le lezioni on line, la palestra fatta in casa, in una condivisione problematica e a volte drammaticamente comica degli spazi vitali. I selfie fatti negli angoli piu? disparati dell’appartamento, la privacy inesistente nelle famiglie piu? ...

