Lo juventino Chirico critica Kvaratskhelia | quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcellogiornalista tifoso della Juventus a 1 Station Radio parla anche del Napoli e di. Gli azzurri hanno vinto la prima partita con il Verona per 2-5, mettendo in mostra un comparto offensivo di grande livello, ma anche le doti tecniche del georgiano.ha esordito con un gol ed un assist, ma sembra non bastare ache: “Hanno perso giocatori troppo importanti: Koulibaly, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz. Bisogna capire come si integreranno quelli nuovi, ma possiamo dire che Kim non è Koulibaly enon è né Insigne né Mertens. Tutti parlano bene del georgiano, lo voleva anche la Juve, ma come riserva. Non vorrei che in Serie A gli prendano subito le misure. Vediamo cosa succederà al 13 novembre, ovvero lo stop del ...