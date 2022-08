LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: due errori per Bruni a 4.55, Dallavalle provvisoriamente secondo nel triplo (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO 21.11 Ivona Dadic vince la prima batteria dei 200 metri dell’eptathlon con 24.28. 21.10 ROBERTA Bruni SALE A 4.55!!! E’ ANCORA VIVA L’AZZURRA!! 21.09 Prima batteria dei 200 metri dell’eptathlon femminile. 21.07 Brutto salto per Ihemeje: il suo 16.55 non basta per accedere ai salti di finale. 21.05 71.51 per Sara Fantini! L’azzurra è subito in seconda posizione. 21.02 Che peccato per Roberta Bruni! Cade l’asticella davvero per pochissimo a 4.55. 20.59 Presentazione del lancio del martello femminile: la nostra Sara Fantini punta in alto. 20.57 E’ VALIDO IL SALTO DI Dallavalle!! 16.81!! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO 21.11 Ivona Dadic vince la prima batteria dei 200 metri dell’eptathlon con 24.28. 21.10 ROBERTASALE A 4.55!!! E’ ANCORA VIVA L’AZZURRA!! 21.09 Prima batteria dei 200 metri dell’eptathlon femminile. 21.07 Brutto salto per Ihemeje: il suo 16.55 non basta per accedere ai salti di finale. 21.05 71.51 per Sara Fantini! L’azzurra è subito in seconda posizione. 21.02 Che peccato per Roberta! Cade l’asticella davvero per pochissimo a 4.55. 20.59 Presentazione del lancio del martello femminile: la nostra Sara Fantini punta in alto. 20.57 E’ VALIDO IL SALTO DI!! 16.81!! ...

zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: Bruni vola a 4.40 nell’asta femminile! - #Atletica #Europei #DIRETTA:… - Nicola89144151 : Tutti con Sara Fantini e i nostri tre triplisti: Atletica live su Rai Sport, dalle 21:20 su Rai 2 - zazoomblog : LIVE – Atletica Europei Monaco 2022: finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA - #Atletica #Europei #Monaco #2022: - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: comincia la finale dell’asta con Bruni - #Atletica #Europei #DIRETTA:… - RaiNews : Grande attesa per le finali di stasera a partire dalle 19.54: Bruni a caccia di una medaglia nel salto con l'asta,… -