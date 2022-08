Inter, Casadei non basta: servono altre cessioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) In casa Inter non basta la cessione di Casadei per raggiungere i 60 milioni di guadagno: Skriniar e Dumfries rimangono in bilico Non basta la cessione di Casadei al Chelsea per permettere all’Inter di raggiungere l’obiettivo di 60 milioni di guadagno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri raggiungeranno un totale di 44 milioni incassati dalle cessioni. Sottraendo 15 milioni di acquisti, il bilancio dice 29 milioni di guadagno, la metà di quanto vogliono raggiungere. Per questo motivo rimangono ancora in bilico Skriniar e Dumfries, che potrebbero essere cessioni necessarie. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) In casanonla cessione diper raggiungere i 60 milioni di guadagno: Skriniar e Dumfries rimangono in bilico Nonla cessione dial Chelsea per permettere all’di raggiungere l’obiettivo di 60 milioni di guadagno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri raggiungeranno un totale di 44 milioni incassati dalle. Sottraendo 15 milioni di acquisti, il bilancio dice 29 milioni di guadagno, la metà di quanto vogliono raggiungere. Per questo motivo rimangono ancora in bilico Skriniar e Dumfries, che potrebbero esserenecessarie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

