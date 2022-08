Gas apre in calo a 221,6 euro al MWh in borsa ad Amsterdam (Di mercoledì 17 agosto 2022) apre in calo a 221,6 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre cedono l'1,91%. . 17 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022)ina 221,6al MWh il gas naturale sulla piazza di. I contratti futures sul mese di settembre cedono l'1,91%. . 17 agosto 2022

