Elezioni 2022, tensione nel Pd dopo candidature (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Tensioni e polemiche nel Pd dopo l'approvazione delle liste dei candidati per le prossime Elezioni del 25 settembre. Il taglio dei parlamentari riduce i seggi disponibili e aumenta i malumori degli esclusi. "Escluso per scelta politica, no a scuse vigliacche", il commento di Luca Lotti, mentre Monica Cirinnà accetta in extremis la candidatura: "Farò la mia battaglia". E da Matteo Renzi arriva l'affondo: "Le scelte di Letta dettate dal rancore". Concluse le parlamentarie M5S. PD – Tra i nomi scelti dal Pd, il segretario dem Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Carlo Cottarelli sarà invece candidato capolista per il Senato a Milano, Fanceschini al Senato a Napoli, Casini e l'ex sindaco Merola a Bologna, l'ex segretaria della Cisl Furlan in Sicilia, Zingaretti nel Lazio. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà ...

