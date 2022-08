È stata l'estate degli incendi ma l'Italia brucia meno del 2021 (Di mercoledì 17 agosto 2022) La stagione degli incendi boschivi i è quasi giunta al termine fortunatamente senza grosse conseguenze. Le previsioni di inizio stagione che annunciavano un’estate di fuoco, forse la peggiore degli ultimi 15 anni a causa del caldo torrido e della siccità, sono state smentite. Un dato sorprendente visti i bollettini giornalieri degli incendi che ci hanno accompagnato tutta l’estate. Eppure il numero degli incendi del 2022 non ha subito grosse variazioni rispetto agli altri anni ma la superficie percorsa dal fuoco è stata nettamente inferiore. Infatti i Vigili del Fuoco dal 15 giugno al 15 agosto hanno registrato 54.876 interventi per le operazioni di spegnimento di incendi boschivi mentre nello stesso ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 agosto 2022) La stagioneboschivi i è quasi giunta al termine fortunatamente senza grosse conseguenze. Le previsioni di inizio stagione che annunciavano un’di fuoco, forse la peggioreultimi 15 anni a causa del caldo torrido e della siccità, sono state smentite. Un dato sorprendente visti i bollettini giornalieriche ci hanno accompagnato tutta l’. Eppure il numerodel 2022 non ha subito grosse variazioni rispetto agli altri anni ma la superficie percorsa dal fuoco ènettamente inferiore. Infatti i Vigili del Fuoco dal 15 giugno al 15 agosto hanno registrato 54.876 interventi per le operazioni di spegnimento diboschivi mentre nello stesso ...

