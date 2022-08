Dazn denunciato dal Codacons. Ecco il comunicato ufficiale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dazn denunciata dal Codacons visto il servizio problematico offerto durante la prima giornata di campionato Tramite un comunicato, il Codacons ha denunciato Dazn analizzando ciò che si è riscontrato nella prima giornata di campionato. Il comunicato recita: «Come annunciato nei giorni scorsi, arriva la denuncia da parte del Codacons in seguito ai disservizi registrati, fin dalla prima giornata di campionato, nella trasmissione delle partite della Serie A. L’Associazione presenta quindi alle Procure di Roma e Milano e all’AGCOM un esposto con richiesta alla Lega Nazionale Professionisti Seria A di valutare la revoca del contratto siglato con Dazn per la trasmissione delle partite di Serie A, alla Procura di valutare illeciti e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022)denunciata dalvisto il servizio problematico offerto durante la prima giornata di campionato Tramite un, ilhaanalizzando ciò che si è riscontrato nella prima giornata di campionato. Ilrecita: «Come annunciato nei giorni scorsi, arriva la denuncia da parte delin seguito ai disservizi registrati, fin dalla prima giornata di campionato, nella trasmissione delle partite della Serie A. L’Associazione presenta quindi alle Procure di Roma e Milano e all’AGCOM un esposto con richiesta alla Lega Nazionale Professionisti Seria A di valutare la revoca del contratto siglato conper la trasmissione delle partite di Serie A, alla Procura di valutare illeciti e ...

kirito87pa : @asiiiaaaaaa Il codacons ha appena denunciato DAZN per truffa e disagi. 30 euro di abbonamento. - Donatel85461241 : @AUniversale @DAZN_IT dopo aver aumentato il canone passando quasi a 40€ questo è il servizio offerto: 55 007 034 S… - ElenaPirandello : RT @marcomiccoli1: Inaccettabile il disservizio come quello che viene denunciato in ogni zona d'Italia. Se #Dazn non è in grado di fornire… - Giuseppe_Vesce : Che strano, finite le partite #DAZN su #timvision funziona! Mi taccio, per non essere denunciato! - M_P_8 : @OfficialASRoma @Cristante Daje!! Mai sofferto, senza peccare di presunzione é stato un ottimo allenamento. Bisogna… -