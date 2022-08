Crisanti, gaffe sui morti per Covid: “Con Salvini sarebbero stati 300mila in più”. Dimentica gli aperitivi di Zingaretti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il virologo Andrea Crisanti ha inaugurato la sua campagna elettorale in modo molto sinistro e in perfetto stile Pd ha attaccato a testa bassa Matteo Salvini: “Con lui al governo avremmo avuto 300 mila morti di Covid in più”. Ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital, il virologo ha esordito come peggio non si poteva, speculando sui morti. Come un Zingaretti qualunque che a inizio pandemia criticava i governatori di centrodestra e andava a prendere l’aperitivo a Milano con Sala. Sappiamo come è andata. Eppure l’allora segretario del Pd sosteneva che con il centrodestra al governo avremmo avuto morti accatastati per le strade d’Italia. Che pessimo esordio per un virologo che dovrebbe se non altro avere l’onestà intellettuale dello studioso, anche ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il virologo Andreaha inaugurato la sua campagna elettorale in modo molto sinistro e in perfetto stile Pd ha attaccato a testa bassa Matteo: “Con lui al governo avremmo avuto 300 miladiin più”. Ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital, il virologo ha esordito come peggio non si poteva, speculando sui. Come unqualunque che a inizio pandemia criticava i governatori di centrodestra e andava a prendere l’aperitivo a Milano con Sala. Sappiamo come è andata. Eppure l’allora segretario del Pd sosteneva che con il centrodestra al governo avremmo avutoaccataper le strade d’Italia. Che pessimo esordio per un virologo che dovrebbe se non altro avere l’onestà intellettuale dello studioso, anche ...

