Benevento | seduta a porte aperte | Barba a parte | problemi per Koutsoupias

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti- Clima disteso e sereno all’Antistadio “Carmelo Imbriani” nonostante la sconfitta subita per mano del Cosenza nella prima giornata del campionato di Serie B.di allenamento aper ildi Fabio Caserta, atteso sabato sera dalla difficile trasferta del “Ferraris”. Giallorossi impegnati contro il Genoa di Blessin, già affrontato nei trentaduesimi di Coppa Italia, una sfida che ha segnato la prematura eliminazione della Strega dalla competizione. Sabato in palio ci saranno i secondi tre punti della stagione, un match delicato per ile per Caserta, finito già sulla graticola dopo lo stentato avvio. Dopo l’allenamento odierno, il tecnico di Melito di Porto Salvo si ritrova costretto a fare i conti con due ...