Beffa Rabiot per la Juve, cosa cambia nell’affare Paredes (Di mercoledì 17 agosto 2022) Paredes vuole la Juve e la Juve vuole Paredes. Ma la Vecchia Signora deve prima fare spazio a centrocampo per l’arrivo del nazionale argentino.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022)vuole lae lavuole. Ma la Vecchia Signora deve prima fare spazio a centrocampo per l’arrivo del nazionale argentino....

cmdotcom : Beffa #Rabiot per la #Juve, cosa cambia nell’affare #Paredes - sportli26181512 : Beffa Rabiot per la Juve, cosa cambia nell’affare Paredes: Paredes vuole la Juve e la Juve vuole Paredes. Ma la Vec… - GianlucaGregor4 : @VlnN94 Quando 3 anni fa si decise di puntare su Rabiot si sapeva benissimo qual'era il modus operandi della mamma.… - GianlucaGregor4 : @Vink901 È un suo diritto rifiutare il trasferimento. Mettere un giocatore fuori rosa xché non rinnova o non accett… - ZonaBianconeri : RT @LilloGiordano2: Un Rabiot ormai fuori dalla Juve non deve fare saltare Paredes. Sarebbe veramente una grande beffa! #Juve #Juventus #R… -