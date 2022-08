ATP Cincinnati 2022 | Jannik Sinner non sfiderà Carreno Busta al 2° turno | ma Kecmanovic | precedenti favorevoli

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Non ci sarà l’attesa rivincita contro Pablo, visto chese la vedrà con Miomirnel secondodel Masters 1000 di. Il sorteggio aveva offerto l’occasione all’altoatesino di poter affrontare nuovamente lo spagnolo dopo la brutta sconfitta patita a Montreal, ma il serbo ha sorpreso l’iberico, arrivato in Ohio probabilmente con poche energie dopo il clamoroso ed inaspettato trionfo in terra canadese. Siasiaarrivano da due vere e proprie battaglie. L’azzurro ha superato le tre ore e un quarto di gioco contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, imponendosi in rimonta con il punteggio di 6-7 6-4 7-6; mentre il serbo ha avvicinato le tre ore, superando, come detto, ...

Eurosport_IT : Jannik soffre, rimonta Kokkinakis e supera il 1° turno a Cincinnati ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner - Eurosport_IT : Match complicato per l'italiano che nonostante tutto avanza al 2° turno ?????? #ATP | #Cincinnati | #Tennis | #Sinner… - infoitsport : ATP Cincinnati 2022: Lorenzo Sonego sconfitto a sorpresa da Ben Shelton al primo turno - Gazzetta_it : #Medvedev e #Alcaraz avanti tutta. #Sonego stop con il campione Ncaa #Cincinnati - Eurosport_IT : Anche Lorenzo Sonego saluta subito Cincinnati ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #CincyTennis | #Sonego -

Inizia nel migliore dei modi l'avventura del numero 1 del mondo Daniil Medvedev nel Masters 1000 di, ultimo grande torneo prima dell'Open degli Stati Uniti. Il russo ha superato per 6 - 4 7 - 5 il pericoloso olandese Botic Van De Zandschulp ed è a una sola vittoria dal garantirsi di ...Vittoria sofferta ma bella del talento azzurroMicrosoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Sinner, gli è bastato un sorriso per ritrovare la retta via e rinsavire: il gesto che non è passato inosservato.