Ancora un mezzo AMA in fiamme: a fuoco un camion in via Laurentina (FOTO) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ha preso fuoco all'improvviso. Giusto il tempo, per gli operatori, di scendere dal mezzo e mettersi al sicuro. Poi le fiamme hanno avvolto il camion, in servizio in via Laurentina, al chilometro 19.500, all'altezza di via Strampelli, nel territorio comunale di Roma, in località Selvotta. Leggi anche: Incendio a Roma, spazzatrice dell'Ama in fiamme (FOTO) L'incendio all'alba L'incendio è scaturito verso le 5:00 di questa mattina. Gli operatori stavano percorrendo via Laurentina quando dalla parte posteriore si sono sentiti rumori sospetti. Le fiamme sono divampate in pochi istanti. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il mezzo venisse completamente avvolto dalle ...

