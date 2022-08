A che ora gareggia Gianmarco Tamberi in finale agli Europei: programma, avversari, guida tv, streaming (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si avvicina il momento della verità per Gianmarco Tamberi, che si appresta a disputare nella giornata di domani la finale dei Campionati Europei di Monaco di Baviera 2022. Atto conclusivo del salto in alto che si preannuncia molto equilibrato nella lotta per le medaglie, ma il Campione Olimpico di Tokyo ambisce ad un ruolo da protagonista. Tamberi sarà di scena a partire dalle ore 20.05 (diretta tv integrale su Rai Sport) e dovrà vedersela in primis con il fresco bronzo mondiale di Eugene, l’ucraino Andriy Protsenko. Entrambi vantano come miglior prestazione stagionale un 2.33 saltato proprio nella finale dell’ultima rassegna iridata, ma non vanno sottovalutati anche il belga Thomas Carmoy ed i tedeschi Tobias Potye e Mateusz Przybylko. Italia rappresentata anche da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Si avvicina il momento della verità per, che si appresta a disputare nella giornata di domani ladei Campionatidi Monaco di Baviera 2022. Atto conclusivo del salto in alto che si preannuncia molto equilibrato nella lotta per le mede, ma il Campione Olimpico di Tokyo ambisce ad un ruolo da protagonista.sarà di scena a partire dalle ore 20.05 (diretta tv integrale su Rai Sport) e dovrà vedersela in primis con il fresco bronzo mondiale di Eugene, l’ucraino Andriy Protsenko. Entrambi vantano come miglior prestazione stagionale un 2.33 saltato proprio nelladell’ultima rassegna iridata, ma non vanno sottovalutati anche il belga Thomas Carmoy ed i tedeschi Tobias Potye e Mateusz Przybylko. Italia rappresentata anche da ...

elenabonetti : Pubblicate le graduatorie per oltre 3 miliardi dal Pnrr per asili nido e scuole dell’infanzia: mai prima d’ora un i… - matteosalvinimi : Il tele-virologo #Crisanti candidato col PD. #Credo che ora si capiscano tante cose. - ricpuglisi : Interessante: quindi si scopre soltanto ora che Andrea Crisanti è iscritto da anni al PD di Londra? Come mai non… - ZucconMarco98 : @MoreBrigante @TerreImpervie @Gitro77 E se vuole discutere sul pezzo l'euro inomane è pronto a farle il culo con i… - Barbara62302177 : RT @AngeloSentenza: Ora, indipendentemente dal fatto che siate pro o no vax, che siate di destra o di sinistra, il fatto che il perito chia… -