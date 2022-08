Vento e mare a 40 nodi nel Sud Sardegna, 2 barche incagliate (Di martedì 16 agosto 2022) Un semicambinato di sette metri e una barca a vela di 15 metri si sono incagliate ieri notte sul litorale di Maracalagonis, rispettivamente a Baccu Mandara e Cannesisa. Illeso l'occupante della barca ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Un semicambinato di sette metri e una barca a vela di 15 metri si sonoieri notte sul litorale di Maracalagonis, rispettivamente a Baccu Mandara e Cannesisa. Illeso l'occupante della barca ...

