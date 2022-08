Tragedia sul set di Rust, l’Fbi smentisce Alec Baldwin: «Ha premuto il grilletto» (Di martedì 16 agosto 2022) l’Fbi smentisce Alec Baldwin. Il 21 ottobre scorso la star di Hollywood sparò accidentalmente un colpo di pistola che uccise la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Secondo la ricostruzione dell’Fbi, Baldwin premette il grilletto, a differenza di quanto sempre sostenuto dall’attore. Come riportano i media Usa, dall’analisi balistica delle prove dell’incidente mortale emerge che dalla Colt calibro 45 «non sarebbe potuto partire un colpo» in maniera accidentale «senza che il grilletto non venisse fisicamente premuto». L’indagine si è concentrata in gran parte su come un’arma vera sia arrivata sul set, dove sono stati trovati sette proiettili «sospetti» e circa altri 500 proiettili finti e vuoti. Gli investigatori stanno ancora ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022). Il 21 ottobre scorso la star di Hollywood sparò accidentalmente un colpo di pistola che uccise la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Secondo la ricostruzione delpremette il, a differenza di quanto sempre sostenuto dall’attore. Come riportano i media Usa, dall’analisi balistica delle prove dell’incidente mortale emerge che dalla Colt calibro 45 «non sarebbe potuto partire un colpo» in maniera accidentale «senza che ilnon venisse fisicamente». L’indagine si è concentrata in gran parte su come un’arma vera sia arrivata sul set, dove sono stati trovati sette proiettili «sospetti» e circa altri 500 proiettili finti e vuoti. Gli investigatori stanno ancora ...

