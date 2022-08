Terracina, giro di vite contro lo spaccio: la Polizia arresta due pusher (Di martedì 16 agosto 2022) Terracina – Alla vigilia del ponte di ferragosto, la Questura di Latina ha predisposto servizi straordinari mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone del litorale maggiormente popolate dai turisti. In tale ambito, il Commissariato di P.S. di Terracina, predisponeva un dispositivo che vedeva impegnate le Volanti nei controlli su strada a cui si aggiungevano equipaggi della locale Squadra di Polizia Giudiziaria e della Polizia Scientifica che, in “borghese” e avvalendosi della collaborazione di unità cinofile del reparto della Polizia di Stato di Nettuno, operavano controlli e perquisizioni. Nel corso del servizio, un equipaggio, attestatosi presso un parco pubblico cittadino, notava la presenza di un soggetto, già noto alle ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 16 agosto 2022)– Alla vigilia del ponte di ferragosto, la Questura di Latina ha predisposto servizi straordinari mirati al contrasto dellodi sostanze stupefacenti nelle zone del litorale maggiormente popolate dai turisti. In tale ambito, il Commissariato di P.S. di, predisponeva un dispositivo che vedeva impegnate le Volanti neilli su strada a cui si aggiungevano equipaggi della locale Squadra diGiudiziaria e dellaScientifica che, in “borghese” e avvalendosi della collaborazione di unità cinofile del reparto delladi Stato di Nettuno, operavanolli e perquisizioni. Nel corso del servizio, un equipaggio, attestatosi presso un parco pubblico cittadino, notava la presenza di un soggetto, già noto alle ...

Gio1980Biella : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Infatti si vedono gli ottimi risultati oscurantisti qua e là in giro per l’Italia!… - Fernando_Boccia : E dato che siamo in Italia facciamo quello che i nostri politici di MERDA non fanno mai valorizziamo le nostre bell… -