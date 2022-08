Tempesta di sabbia copre Dubai | video (Di martedì 16 agosto 2022) Dubai è stata avvolta da una sottile cappa di sabbia, una Tempesta su grattacieli, spiagge, ristoranti di lusso, traffico e vacanzieri. Ma se pensate che sia stata cosa sgradita vi sbagliate di grosso. La Tempesta di sabbia infatti ha fatto calare le temperature da 45° a 35°; una strana boccata d'aria fresca Leggi su panorama (Di martedì 16 agosto 2022)è stata avvolta da una sottile cappa di, unasu grattacieli, spiagge, ristoranti di lusso, traffico e vacanzieri. Ma se pensate che sia stata cosa sgradita vi sbagliate di grosso. Ladiinfatti ha fatto calare le temperature da 45° a 35°; una strana boccata d'aria fresca

