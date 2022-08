Sentimenti in rete: la truffa è dietro l’angolo, ma reagire si può (Di martedì 16 agosto 2022) Le “frodi online” possono colpire ciascuno di noi e avvenire con forme e modalità che spesso superano la nostra fantasia. Abbiamo tutti notato come la recente pandemia ha rappresentato per molti aspetti anche un’opportunità per “costringerci” a prendere finalmente confidenza con la tecnologia e il mondo online, portandoci indubbi benefici, quali ad esempio modalità di lavoro più flessibili, l’accesso più immediato ai servizi e più in generale, la riduzione di spostamenti costosi e superflui. E non solo: il ricorso ormai massiccio agli smartphone che rende i nostri accessi alla rete sempre più “privati” (in Italia il 95% della popolazione ne fa uso costante) e la noia sperimentata durante il lock down hanno determinato un’impennata di interesse verso gli incontri in rete tramite siti e app. La tecnologia ha dunque cambiato le abitudini di relazione ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) Le “frodi online” possono colpire ciascuno di noi e avvenire con forme e modalità che spesso superano la nostra fantasia. Abbiamo tutti notato come la recente pandemia ha rappresentato per molti aspetti anche un’opportunità per “costringerci” a prendere finalmente confidenza con la tecnologia e il mondo online, portandoci indubbi benefici, quali ad esempio modalità di lavoro più flessibili, l’accesso più immediato ai servizi e più in generale, la riduzione di spostamenti costosi e superflui. E non solo: il ricorso ormai massiccio agli smartphone che rende i nostri accessi allasempre più “privati” (in Italia il 95% della popolazione ne fa uso costante) e la noia sperimentata durante il lock down hanno determinato un’impennata di interesse verso gli incontri intramite siti e app. La tecnologia ha dunque cambiato le abitudini di relazione ...

alfaville_ab2 : RT @mtcarbone: Come le immagini raccontano le emozioni: due mostre a Parigi. Oggi su @ilmanifesto - asbrilli : RT @mtcarbone: Come le immagini raccontano le emozioni: due mostre a Parigi. Oggi su @ilmanifesto - mtcarbone : Come le immagini raccontano le emozioni: due mostre a Parigi. Oggi su @ilmanifesto - zazoomblog : Con lo sguardo impigliato nella rete dei sentimenti - #sguardo #impigliato #nella #sentimenti - zazoomblog : Con lo sguardo impigliato nella rete dei sentimenti - #sguardo #impigliato #nella #sentimenti -