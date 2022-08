Quali valori derivano dall’organizzazione di un evento per un brand?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 agosto 2022) Organizzare eventi non è un’attività fine a sé stessa, anche quando pianifichiamo un piccolo ricevimento privato per festeggiare un traguardo personale. Come saprai anche nel caso di una laurea o di una cerimonia la festa che andremo ad organizzare è finalizzata sempre a qualcosa, ovvero a condividere con chi ci è caro un nostro momento importante. Lo stesso vale per organizzazioni e aziende che solo solite contattare professionisti specializzati in organizzazione eventi per differenti finalità che, in senso lato, potremmo definire simili a quelle che ci spingono a pianificare feste e festeggiamenti nella sfera privata. Vediamo meglio iche si celano dietro eventi aziendali e pubblici e perché sono così utili pere organizzazioni. Una definizione più “ampia” diL’non è una semplice ...